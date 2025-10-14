İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Ramin Məmmədov Tərtərdə vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    • 14 oktyabr, 2025
    • 16:16
    Ramin Məmmədov Tərtərdə vətəndaşları qəbul edib

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov Tərtər rayonunda vətəndaşları qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, qəbul zamanı Tərtər, Ağcabədi, Ağdam və Füzuli rayonlarından olan vətəndaşlar dini icmaların dövlət qeydiyyatı, dini maarifləndirmə, İslam dininə aid ibadət yerlərinə və ziyarətgahlara din xadiminin təyinatı, dini icmanın kitablarla təmin edilməsi, eləcə də digər məsələlərlə bağlı müraciət ediblər.

    Dövlət Komitəsinin aidiyyəti struktur bölmə rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilmiş qəbulda vətəndaşların müraciət və təklifləri diqqətlə dinlənilib, müvafiq tədbirlərin görülməsi ilə bağlı tapşırıqlar verilib.

    Ramin Məmmədov Tərtər Vətəndaş qəbulu

