Ramin Məmmədov Tərtərdə vətəndaşları qəbul edəcək
Daxili siyasət
- 10 oktyabr, 2025
- 14:58
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov oktyabrın 14-də Tərtərdə Ağcabədi, Ağdam, Tərtər və Füzuli rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edəcək.
Bu barədə "Report"a Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, qəbul saat 11:00-da Yeni Azərbaycan Partiyası Tərtər rayon təşkilatının inzibati binasında (ünvan: Tərtər şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 41) keçiriləcək.
