Ramin Məmmədov Tərtərdə vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    • 10 oktyabr, 2025
    • 14:58
    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov oktyabrın 14-də Tərtərdə Ağcabədi, Ağdam, Tərtər və Füzuli rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edəcək.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbul saat 11:00-da Yeni Azərbaycan Partiyası Tərtər rayon təşkilatının inzibati binasında (ünvan: Tərtər şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 41) keçiriləcək.

