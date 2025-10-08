Ramin Məmmədov: Dini təhsil sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq genişləndirilir
- 08 oktyabr, 2025
- 16:06
Dini təhsil sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi məqsədilə müxtəlif ölkələrin təhsil müəssisələri ilə əlaqələr qurulur, tələbə mübadiləsi həyata keçirilir, ortaq tədqiqat layihələri icra olunur.
"Report" xəbər verir ki, bunu Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov ABŞ-yə səfəri zamanı Kem C.Qardner adına Siyasət İnstitutunun direktoru Natali Qoçnur ilə görüşündə deyib.
O, Azərbaycanda dini təhsilin inkişafının önəmi, o cümlədən Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun fəaliyyət istiqamətləri barədə məlumat verib.
N.Qoçnur Azərbaycanda dini müxtəliflik, tolerantlıq və mədəni harmoniya prinsiplərinin dövlət siyasətinin ayrılmaz hissəsi kimi həyata keçirilməsini təqdirəlayiq nümunə adlandırıb. İnstitutun beynəlxalq tərəfdaşlarla əməkdaşlığa böyük önəm verdiyini bildirən institut direktoru Azərbaycan təcrübəsinin dinlərarası dialoq, mədəni müxtəliflik və sosial inteqrasiya sahəsində xüsusi maraq doğurduğunu qeyd edib.
Dini Komitənin sədri İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqəddəsləri Kilsəsinin Təhsil üzrə İdarə Heyətinin katibi Kelli Hos və Kilsənin Xeyriyyəçilik Mərkəzinin direktoru Şeron Yubenk ilə də görüşüb. Görüşlərdə Azərbaycandakı dövlət-din münasibətləri, dini sahədə həyata keçirilən dövlət siyasəti barədə geniş məlumat verilib, eləcə də dini təhsil və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib.
Yuta Dünya Ticarət Mərkəzinin icraçı direktoru Conatan Fridmanla baş tutan görüşdə isə dinlərarası dialoq və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı istiqamətində birgə təşəbbüslərin həyata keçirilməsi barədə fikir mübadiləsi aparılıb.