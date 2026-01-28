İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Qoşqar Təhməzli Şamaxıda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    • 28 yanvar, 2026
    • 09:54
    Qoşqar Təhməzli Şamaxıda vətəndaşları qəbul edəcək

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin (AQTA) sədri Qoşqar Təhməzli fevralın 27-si saat 10:00-da Şamaxıda vətəndaş qəbulu keçirəcək.

    Bu barədə "Report"a AQTA-dan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, vətəndaş qəbulu agentliyin Dağlıq Şirvan regional bölməsinin inzibati binasında (Şamaxı şəhəri, Aşıq Məmmədağa küçəsi 20) baş tutacaq.

    AQTA sədri Şamaxı, Ağsu, İsmayıllı, Qobustan rayonlarından olan vətəndaşların qəbulunu keçirəcək.

    Vətəndaşlar ad, soyad, ata adı, müraciətin məzmunu, yaşayış ünvanı və telefon nömrəsini göstərməklə [email protected] elektron ünvanına rəsmi şəkildə müraciət edərək və ya "1003-Çağrı Mərkəzi" ilə əlaqə saxlayaraq fevralın 26-dək qəbula yazıla bilərlər.

    AQTA Qoşqar Təhməzli Vətəndaş qəbulu

