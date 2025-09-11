İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    Qırmızıbazar sakini: Şəhidlərimizin, qazilərimizin sayəsində evimizə qayıdırıq

    Daxili siyasət
    • 11 sentyabr, 2025
    • 06:43
    Qırmızıbazar sakini: Şəhidlərimizin, qazilərimizin sayəsində evimizə qayıdırıq

    Sevincimin həddi-hüdudu yoxdur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu növbəti köç karvanı ilə Xocavənd rayonunun Qırmızıbazar kəndinə gedən keçmiş məcburi köçkün Quliyev İlyas jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    "Öz elimə-obama qayıdıram, sevincimin həddi-hüdudu yoxdur. Digər keçmiş məcburi köçkünlərə də qismət olsun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə cansağlığı versin. Onların sayəsində evimizə qayıdırıq", - keçmiş məcburi köçkün qeyd edib.

