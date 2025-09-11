Житель Гырмызбазара: Благодаря нашим шехидам и ветеранам мы возвращаемся в свои дома
Внутренняя политика
- 11 сентября, 2025
- 07:11
Возвращаюсь в свой дом, моей радости нет предела.
Как передает Report, об этом в преддверии возвращения на родную землю сказал бывший вынужденный переселенец из села Гырмзыбазар Ходжавендского района Ильяс Гулиев.
"Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует здоровье нашим ветеранам. Благодаря им мы возвращаемся в свои дома", – отметил бывший переселенец.
Он добавил: "Возвращаюсь в свой дом – радости моей нет предела. Пусть и другим бывшим вынужденным переселенцам будет даровано вернуться на родину".
