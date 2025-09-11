ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Катар Средний коридор Протесты во Франции
    Житель Гырмызбазара: Благодаря нашим шехидам и ветеранам мы возвращаемся в свои дома

    Внутренняя политика
    11 сентября, 2025
    • 07:11
    Житель Гырмызбазара: Благодаря нашим шехидам и ветеранам мы возвращаемся в свои дома

    Возвращаюсь в свой дом, моей радости нет предела.

    Как передает Report, об этом в преддверии возвращения на родную землю сказал бывший вынужденный переселенец из села Гырмзыбазар Ходжавендского района Ильяс Гулиев.

    "Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует здоровье нашим ветеранам. Благодаря им мы возвращаемся в свои дома", – отметил бывший переселенец.

    Он добавил: "Возвращаюсь в свой дом – радости моей нет предела. Пусть и другим бывшим вынужденным переселенцам будет даровано вернуться на родину".

    Qırmızıbazar sakini: Şəhidlərimizin, qazilərimizin sayəsində evimizə qayıdırıq

