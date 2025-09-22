QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyi və Qarabağ Dirçəliş Fondu birgə müsabiqə elan edəcəklər
Daxili siyasət
- 22 sentyabr, 2025
- 18:18
Yaxın günlərdə ilk dəfə QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyi və Qarabağ Dirçəliş Fondu tərəfindən QHT-lər üçün birgə müsabiqə elan ediləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin media məsələləri üzrə meneceri Ülviyyə Qarayeva bildirib.
Müsabiqənin əsas tərəfdaşı qismində Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) çıxış edəcək.
O, deyib ki, müsabiqədə spesifik istiqamətdə - minadan zərərçəkən minatəmizləyənlərin mina və PHS (partlamamış hərbi sursatlar) barədə maarifləndirmə prosesinə fəal şəkildə cəlb edilməsinə dair layihələr qəbul ediləcək.
