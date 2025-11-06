İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı

    QHT-lər Azərbaycan ədəbi dilinin normalarına riayət etməyə çağırılıb

    Daxili siyasət
    • 06 noyabr, 2025
    • 10:53
    QHT-lər Azərbaycan ədəbi dilinin normalarına riayət etməyə çağırılıb

    Yaxşı olardı ki, hər bir qeyri-hökumət təşkilatı (QHT) öz adına yenidən baxsın, zərurət varsa, müvafiq dəyişikliklərin edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etsin.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Mirzə Ələkbər Sabir Fondunun sədri Sevda Tahirli "Qərbi Azərbaycana Qayıdış" mövzusunda ictimai müzakirədə deyib.

    O, QHT-ləri Azərbaycan ədəbi dilinin normalarına ciddi riayət etməyə çağırıb:

    "Təəssüflər olsun ki, müxtəlif dövrlərdə dövlət qeydiyyatına alınmış bəzi QHT-lərin adlarında orfoqrafik səhvlərə, hətta ifadə, işarə səhvlərinə yol verilib, təşkilatların bir çoxunun adları bir-birinə bənzəyir, onları fərqləndirmək bəzən çətin olur. Yaxşı olardı ki, hər bir QHT öz adına yenidən baxsın, zərurət varsa, müvafiq dəyişikliklərin edilməsi üçün aidiyyəti üzrə Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etsin. Bu da ana dilinin qorunmasına həm töhfə, həm də yaxşı nümunə olar".

    QHT Azərbaycan dili dil normaları Sevda Tahirli

    Son xəbərlər

    11:56

    BP AÇG-dən hasilatın həcmini açıqlanıb

    Energetika
    11:56

    Orxan Nəzərli: "Vergi Məcələsindəki dəyişikliklər strateji hədəflər nəzərə alınmaqla hazırlanıb"

    Biznes
    11:53

    "Qarabağ" avrokuboklarda 200-cü oyununu keçirib və 250-ci qolunu vurub

    Futbol
    11:50

    Sakin: Əcnəbi turistlər Zəfər yürüşünü maraqla izləyiblər

    Daxili siyasət
    11:48

    Azərbaycan klubunun futbolçusu 4 oyunluq cəzalandırılıb

    Futbol
    11:46

    Azərbaycanda bayram günlərində mənşə sertifikatı verilməsi davam etdiriləcək

    Biznes
    11:42

    Bu il AÇG üzrə əsaslı xərclər 6 %-ə yaxın azalıb

    Energetika
    11:40

    "Neftçi" klubu 2500 manat cərimələnib

    Futbol
    11:35

    Ermənistan MTX-də Xarici Əks-Kəşfiyyat Xidməti yaradılacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti