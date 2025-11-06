Bakıda Qərbi Azərbaycana qayıdış mövzusu müzakirə olunub
06 noyabr, 2025
- 12:05
QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Bakı Konqres Mərkəzində "Qərbi Azərbaycana qayıdış" mövzusunda ictimai müzakirə təşkil edilib.
"Report" xəbər verir ki, tədbirdə Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasındakı (AMEA) nitqindən müvafiq çıxarışlar ətrafında müzakirələr aparılıb.
Qeyd olunub ki, Ermənistandakı bəzi qüvvələrin və erməni diasporunun Azərbaycan tarixini saxtalaşdırmaq cəhdlərini davam etdirdiyi şəraitdə milli QHT-lərin üzərinə mühüm vəzifələr düşür.
Müzakirələr zamanı yerli QHT-lərin Qərbi Azərbaycan məsələsi ətrafında fəaliyyətlərini gücləndirmələrinin, beynəlxalq ictimaiyyətə azərbaycanlıların indiki Ermənistan ərazisinə sülh şəraitində, dinc yolla qayıdışının təməl insan hüquqları məsələsi olduğunu daha geniş şəkildə çatdırmalarının zəruriliyi vurğulanıb.
Tədbirdə "Qərbi Azərbaycana qayıdış" mövzusunun müxtəlif aspektlərinə toxunulub. Bu istiqamətdə müzakirələrin yerlərdə də genişləndirilməsi qərara alınıb.