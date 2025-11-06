İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı

    Bakıda Qərbi Azərbaycana qayıdış mövzusu müzakirə olunub

    Daxili siyasət
    • 06 noyabr, 2025
    • 12:05
    Bakıda Qərbi Azərbaycana qayıdış mövzusu müzakirə olunub

    QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Bakı Konqres Mərkəzində "Qərbi Azərbaycana qayıdış" mövzusunda ictimai müzakirə təşkil edilib.

    "Report" xəbər verir ki, tədbirdə Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasındakı (AMEA) nitqindən müvafiq çıxarışlar ətrafında müzakirələr aparılıb.

    Qeyd olunub ki, Ermənistandakı bəzi qüvvələrin və erməni diasporunun Azərbaycan tarixini saxtalaşdırmaq cəhdlərini davam etdirdiyi şəraitdə milli QHT-lərin üzərinə mühüm vəzifələr düşür.

    Müzakirələr zamanı yerli QHT-lərin Qərbi Azərbaycan məsələsi ətrafında fəaliyyətlərini gücləndirmələrinin, beynəlxalq ictimaiyyətə azərbaycanlıların indiki Ermənistan ərazisinə sülh şəraitində, dinc yolla qayıdışının təməl insan hüquqları məsələsi olduğunu daha geniş şəkildə çatdırmalarının zəruriliyi vurğulanıb.

    Tədbirdə "Qərbi Azərbaycana qayıdış" mövzusunun müxtəlif aspektlərinə toxunulub. Bu istiqamətdə müzakirələrin yerlərdə də genişləndirilməsi qərara alınıb.

    İlham Əliyev Qərbi Azərbayan qayıdış müzakirə

    Son xəbərlər

    12:13

    Ermənistanda müdafiə ehtiyaclarına əlavə 11 milyon dollar ayrılacaq

    Region
    12:12

    İlham Əliyev: Azərbaycan Ordusunun müasirləşdirilməsi bundan sonra da davam edəcək

    Xarici siyasət
    12:11

    Siyasət Əsgərov: "DÇ-2027-nin seçmə mərhələsində ən çətin rəqiblərimizdən biri Macarıstandır"

    Futbol
    12:08
    Foto

    Prezident İlham Əliyev NATO nümayəndə heyətini qəbul edib

    Xarici siyasət
    12:05
    Foto

    Bakıda Qərbi Azərbaycana qayıdış mövzusu müzakirə olunub

    Daxili siyasət
    12:05

    Anar Axundov: "Əlverişli biznes mühiti üçün mühüm islahatlar həyata keçirilir"

    Biznes
    12:03

    İsveçrəli mütəxəssis Azərbaycan millisindəki əsas hədəfini açıqlayıb

    Fərdi
    12:00

    Naxçıvanda işçilərin sosial sığorta haqları subsidiyalaşdırıla bilər

    Maliyyə
    11:59

    Cənubi Koreyada stansiya binasının çökməsindən sonra yeddi nəfər itkin düşüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti