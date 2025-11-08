İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Qazi: Alnımıza vurulan ləkəni təmizlədik

    • 08 noyabr, 2025
    • 13:13
    Qazi: Alnımıza vurulan ləkəni təmizlədik

    Şamaxıdan Bakıya hərbi paradı izləməyə gələn 44 günlük Vətən müharibəsinin qazisi, 25 yaşlı qazi Rafiq Orucov Azərbaycan xalqının alnına vurulan ləkəni təmizlədiklərini bildirib.

    O, "Report"a açıqlamasında Kəlbəcər, Füzuli, Xocavənd və Şuşa istiqamətlərində döyüşlərdə iştirak etdiyini və yaralandığını söyləyib:

    "Bu gün Vətən müharibəsində qələbənin beşinci ildönümüdür. Müharibədə iştirak etdiyim və qələbənin beşinci ildönümü ilə əlaqədar keçirilən hərbi paradı izləməyə gəldiyim üçün çox qürurluyam. Allaha şükür olsun ki, alnımıza vurulan ləkəni təmizlədik".

    R.Orucov həmçinin əlavə edib ki, Bakıda keçirilən hərbi parad Azərbaycan üçün tarixi hadisədir.

    Zəfərə gedən yol Hərbi parad Zəfər Günü

