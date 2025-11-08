Qazi: Alnımıza vurulan ləkəni təmizlədik
Daxili siyasət
- 08 noyabr, 2025
- 13:13
Şamaxıdan Bakıya hərbi paradı izləməyə gələn 44 günlük Vətən müharibəsinin qazisi, 25 yaşlı qazi Rafiq Orucov Azərbaycan xalqının alnına vurulan ləkəni təmizlədiklərini bildirib.
O, "Report"a açıqlamasında Kəlbəcər, Füzuli, Xocavənd və Şuşa istiqamətlərində döyüşlərdə iştirak etdiyini və yaralandığını söyləyib:
"Bu gün Vətən müharibəsində qələbənin beşinci ildönümüdür. Müharibədə iştirak etdiyim və qələbənin beşinci ildönümü ilə əlaqədar keçirilən hərbi paradı izləməyə gəldiyim üçün çox qürurluyam. Allaha şükür olsun ki, alnımıza vurulan ləkəni təmizlədik".
R.Orucov həmçinin əlavə edib ki, Bakıda keçirilən hərbi parad Azərbaycan üçün tarixi hadisədir.
Son xəbərlər
14:25
Ərdoğan Bakıda keçirilən hərbi paradda Məmməd Arazın şeirini səsləndiribXarici siyasət
14:25
Hidayət Heydərov VI İslam Həmrəyliyi oyunlarında yarımfinala yüksəlibFərdi
14:22
Video
Hikmət Hacıyev: Müharibədə qalib gələn Azərbaycan indi sülhdə də qələbə qazanırXarici siyasət
14:22
Foto
Video
Bakıda Zəfərin beşinci ilinə həsr olunan hərbi paradda hərbçilərin keçidi başlayıb - YENİLƏNİB-2Hərbi
14:17
Şahbaz Şərif: Bu gün burada möhtəşəm hadisəni qeyd edən güclü Azərbaycan xalqını görürəmXarici siyasət
14:17
Pakistanın Baş naziri: Məcburi köçkünlərin Qarabağa qayıdışını görmək ruhlandırırXarici siyasət
14:15
Şahbaz Şərif: İlham Əliyev bacarıqlı diplomatiya sayəsində sülhü qazandıXarici siyasət
14:09
Şahbaz Şərif: Bakıda JF-17 qırıcılarının uçduğu səmanı seyr etmək qürurvericidirXarici siyasət
14:09