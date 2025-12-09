"Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi" innovativ kitab layihəsinin təqdimatı keçirilib
- 09 dekabr, 2025
- 12:33
Qarabağ Dirçəliş Fondunun sifarişi ilə hazırlanan "Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi" innovativ kitab layihəsinin təqdimat mərasimi keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, tədbirdə dövlət və hökumət rəsmiləri, Milli Məclisin deputatları, Vətən uğrunda canlarını fəda edən şəhidlərin ailə üzvləri, Qarabağ müharibəsi iştirakçıları, Fondun donor və tərəfdaşları və media nümayəndələri iştirak ediblər.
İlk olaraq Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni səsləndirilib, daha sonra Vətənin suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.
Açılış nitqi ilə çıxış edən Qarabağ Dirçəliş Fondunun İdarə Heyətinin sədri Rəhman Hacıyev "Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi" kitabının əhəmiyyəti və hazırlanma prosesi ilə bağlı geniş məlumat verib.
Qeyd olunub ki, bu kitab Qarabağın tarixini, işğal dövrünü, azad olunmasını, bərpa prosesini və gələcəyə baxışını mətn, fotoşəkillər, eləcə də rəsmi şəxslərin, dövlət nümayəndələrinin və ekspertlərin müsahibələrini, o cümlədən doğma torpaqlarından didərgin düşmüş insanların xatirələrini də özündə birləşdirməklə geniş şəkildə işıqlandırır: "500-ə yaxın səhifəni əhatə edən "Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi" sadəcə bir kitab deyil - mətn, fotoşəkillər və interaktiv rəqəmsal materiallarla zənginləşdirilmiş, Qarabağın dirçəliş hekayəsini oxucunun qarşısında bütün rəngləri ilə canlandıran bir salnamədir".
Qeyd olunub ki, "Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi" kitabı layihə çərçivəsində yaradılan xüsusi rəqəmsal ekosistemin tərkib hissəsidir.
Belə ki, kitab boyunca yerləşdirilən yüzlərlə QR-kodlar vasitəsilə oxucular layihənin tərkib hissəsi olan www.book.revival.az internet saytı və digər onlayn resurslarda yerləşən materiallara keçid edə, genişləndirilmiş fotoqalereyaları, eksklyuziv müsahibələrin tam video və mətn yazılarını, tarixi ədəbiyyatı və digər materialları izləyə bilərlər.
Eyni zamanda qeyd olunmalıdır ki, https://book.revival.az/estore/ ünvanda yerləşən onlayn-mağazaya keçid edib və Fonda ianə etməklə istənilən kitabı say və müxtəlif nəşrlərdə (o cümlədən Klassik, Prestij və Signature Collection) əldə etmək mümkündür.
Ekosistemə daxil olan Feniks quşu şəklində yaradılan "Zəfər AI" süni intellekt əsaslı bələdçi isə oxuculara kitabın məzmunu və ümumilikdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun tarixi, işğalı və hazırda baş verən dirçəlişi barədə geniş məlumat təqdim edir.
Məhz bu xüsusiyyətlər nəşri klassik kitab çərçivəsindən çıxararaq onu dinamik, interaktiv və müasir nəsillərin oxu vərdişlərinə uyğunlaşdırılmış innovativ bir layihəyə çevirir.
Qarabağın münaqişə regionundan sülh və dirçəliş regionuna çevrildiyini deyən Rəhman Hacıyevin sözlərinə görə, kitabın hazırlanmasında məqsəd Qarabağ həqiqətlərinin, eyni zamanda Müzəffər Ali Baş Komandan, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən irimiqyaslı bərpa və quruculuq işlərinin, həmçinin Azərbaycanın regionda dayanıqlı sülhün təmin olunması istiqamətində səylərinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasıdır.
Sonra "Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi" kitabının videotəqdimatı və işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasını və dirçəlişini əks etdirən "Faciədən Zəfərə" videoçarxı nümayiş olunub.
Daha sonra tədbir müəlliflə sual-cavab sessiyası ilə davam edib. Gültəkin Qaradağlının moderatorluğu ilə keçən sessiyada britaniyalı yazıçı Qrem Vilson çoxsaylı sualları cavablandırıb.
Tədbirdə çıxış edən millət vəkili, Qarabağ Dirçəliş Fondunun Müşahidə Şurasının üzvü Tural Gəncəliyev, millət vəkili Rizvan Nəbiyev, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin icraçı direktoru Rəvan Həsənov, Veysəloğlu Şirkətlər Qrupunun təsisçisi və baş icraçı direktoru Aydın Talıbov və digər natiqlər kitabın əhəmiyyətini qeyd etməklə yanaşı, onun Qarabağda baş verən hadisələrlə bağlı həqiqətlərin, eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə işğaldan azad edilən ərazilərdə aparılan bərpa və yenidənqurma işlərinin və ölkəmizin regionda davamlı sülhün bərqərar olunması istiqamətində səylərinin beynəlxalq auditoriyaya çatdırılmasına böyük töhfə verəcəyinə əminliklərini ifadə ediblər.
Tədbirin sonunda Qarabağın bərpası istiqamətində görülən işlərə dəstək olmaq məqsədilə Qarabağ Dirçəliş Fonduna 28.500 AZN ianə edərək "Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi" kitabı əldə edən "İteca Caspian" və "Caspian Event Organisers" şirkətlərinə, eləcə də 10.000 AZN ianə edərək kitabı əldə edən PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkətinə Fondun adından "İanə sertifikat"ları təqdim olunub.
Qeyd edək ki, bütün tədbir iştirakçılarına Qarabağ Dirçəliş Fondu və Qrem Vilsonun adından onun müəllif olduğu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin bioqrafiyası "Ilham Aliyev: A Portrait of a President", Ümummilli Lider Heydər Əliyevin həyatından bəhs edən "The Rise and Fall and Rise Again of Heydar Aliyev and Azerbaijan" və "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: heç vaxt ölməyən arzu" kitabları hədiyyə edilib.
Nəzərinizə çatdıraq ki, "Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi" kitabına sahib olmaq istəyən şəxslər https://book.revival.az/estore/ onlayn-mağazaya daxil olaraq istədikləri kitab növünü seçib Qarabağ Dirçəliş Fonduna ianə etməklə kitabı əldə edə bilərlər.
Yaxın gələcəkdə kitabın Azərbaycan və bir neçə xarici dilə tərcüməsi də həyata keçiriləcək.
Onu da qeyd edək ki, tədbir zamanı kitabda yer alan fotoşəkillər əsasında təşkil edilən və işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən bərpa və quruculuq işlərini, eləcə də Qarabağın zəngin təbiətini və nadir flora-faunasını əks etdirən "Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi" fotosərgisi də nümayiş edilib.