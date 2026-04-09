    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Qadın hərbçilər üçün MAXE müddəti 3 ildən 6 ayadək azaldılıb

    Daxili siyasət
    • 09 aprel, 2026
    • 16:41
    Qadın hərbçilər üçün MAXE müddəti 3 ildən 6 ayadək azaldılıb

    Azərbaycanda qadın hərbçilər üçün MAXE müddəti 3 ildən 6 ayadək azaldılıb.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı "Hərbi xidmətkeçmə haqqında" Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə" və "Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında" qanunlara dəyişikliyi imzalayıb.

    Belə ki, qadınlarla bağlanan ilkin bağlaşma müddətinin 3 ildən 6 ayadək azaldılması qadın hərbi qulluqçuların hərbi xidmətə uyğunlaşma imkanlarının artırılmasına, kadr axınının azaldılmasına və hərbi xidmətin təşkilinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə xidmət edəcək.

    Президент утвердил сокращение срока сверхсрочной службы для женщин-военнослужащих

