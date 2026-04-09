Президент утвердил сокращение срока сверхсрочной службы для женщин-военнослужащих

Президент Ильхам Алиев утвердил поправки в законы, предусматривающие сокращение срока сверхсрочной службы для женщин-военнослужащих с 3 лет до 6 месяцев.

Как сообщает Report, изменения внесены в законы "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе".

Подобная практика призвана способствовать расширению возможностей адаптации женщин-военнослужащих к военной службе, сокращению текучести кадров и повышению эффективности организации военной службы.