Президент утвердил сокращение срока сверхсрочной службы для женщин-военнослужащих
Внутренняя политика
- 09 апреля, 2026
- 17:18
Президент Ильхам Алиев утвердил поправки в законы, предусматривающие сокращение срока сверхсрочной службы для женщин-военнослужащих с 3 лет до 6 месяцев.
Как сообщает Report, изменения внесены в законы "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе".
Подобная практика призвана способствовать расширению возможностей адаптации женщин-военнослужащих к военной службе, сокращению текучести кадров и повышению эффективности организации военной службы.
