Laçında 2027-2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı əsasında bərpa planları hazırlanır

Laçında bərpa işləri ardıcıl olaraq Dövlət Proqramı əsasında davam edir.
Daxili siyasət
26 avqust 2025 18:39
Laçında 2027-2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı əsasında bərpa planları hazırlanır

Laçında bərpa işləri ardıcıl olaraq Dövlət Proqramı əsasında davam edir.

“Report”un Laçına ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bu fikirləri Laçın rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Məsim Məmmədov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

Onun sözlərinə görə, Laçın şəhərinin bərpasının birinci mərhələsi başa çatıb.

“2027-2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı əsasında bərpa planları hazırlayırıq. Buna uyğun olaraq, Laçın rayonu ərazisində 20-dən çox yeni məntəqənin tikintisi nəzərdə tutulur”.

İngilis versiyası Reconstruction plans in Lachin under preparation based on 2027–2030 State Program
Rus versiyası В Лачыне готовятся планы восстановления на основе Госпрограммы на 2027-2030 годы

