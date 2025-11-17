İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Prezident İlham Əliyev Milli Dirçəliş Günü münasibətilə paylaşım edib

    Daxili siyasət
    • 17 noyabr, 2025
    • 09:02
    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında 17 Noyabr - Milli Dirçəliş Günü münasibətilə paylaşım edib.

    "Report" "17 Noyabr - Milli Dirçəliş Günü" başlıqlı paylaşımı təqdim edir:

    İlham Əliyev Milli Dirçəliş Günü
    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня национального возрождения
    President Ilham Aliyev shares post on National Revival Day

