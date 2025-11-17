Prezident İlham Əliyev Milli Dirçəliş Günü münasibətilə paylaşım edib
- 17 noyabr, 2025
- 09:02
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında 17 Noyabr - Milli Dirçəliş Günü münasibətilə paylaşım edib.
"Report" "17 Noyabr - Milli Dirçəliş Günü" başlıqlı paylaşımı təqdim edir:
17 Noyabr - Milli Dirçəliş Günü pic.twitter.com/bnpivRnciD— İlham Əliyev (@azpresident) November 17, 2025
