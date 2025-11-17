Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня национального возрождения
Внутренняя политика
- 17 ноября, 2025
- 09:05
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих официальных аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю 17 Ноября – Дня национального возрождения.
Как сообщает Report, в публикации говорится:
"17 Ноября - День национального возрождения".
17 Noyabr - Milli Dirçəliş Günü pic.twitter.com/bnpivRnciD— İlham Əliyev (@azpresident) November 17, 2025
Последние новости
09:32
Председателем WTDC-25 избран Саммеддин АсадовИКТ
09:14
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2025)Финансы
09:10
В Баку впервые в СНГ открылась Всемирная конференция по развитию телекоммуникацийИКТ
09:05
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня национального возрожденияВнутренняя политика
09:02
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.11.2025)Финансы
09:02
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня национального возрожденияВнутренняя политика
08:56
В Сальяне легковушка столкнулась с грузовиком "КамАЗ", есть пострадавшиеПроисшествия
08:46
В Сумгайыте за день сгорели два автомобиляПроисшествия
08:25