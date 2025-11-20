İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Bakıda doqquzmərtəbəli binalarda quraşdırılacaq liftlərin sayı artırılacaq - SƏRƏNCAM

    Daxili siyasət
    • 20 noyabr, 2025
    • 16:29
    Bakıda doqquzmərtəbəli binalarda quraşdırılacaq liftlərin sayı artırılacaq - SƏRƏNCAM

    Azərbaycanda 7 şəhər üzrə doqquzmərtəbəli binalarda quraşdırılacaq liftlərin sayı artırılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı "Lift təsərrüfatının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi nəzərdə tutulmuş doqquzmərtəbəli binaların şəhərlər üzrə bölgüsünə dair siyahı"da dəyişiklik edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncama əsasən, ölkənin yeddi şəhəri üzrə quraşdırılacaq liftlərin sayı 200-dən 207-yə artırılıb. Həmin artım sırf Bakıdakı doqquzmərtəbəli binalara aiddir. Belə ki, paytaxt üzrə bundan əvvəlki siyahıdakı 141 liftin sayı 148-ə çatdırılacaq.

    Son xəbərlər

    17:21

    ANAMA Hadrut, Qırmızı Bazar, Sos və Xıdırlıya köçürülən sakinlərə təlim keçib

    Qarabağ
    17:19

    "Neftçi"nin baş məşqçisi: "Tarix ehtimalları deyil, reallıqları sevir"

    Komanda
    17:18

    Hipper: Aİ Cənubi Qafqazdakı proseslərdə rolunu gücləndirməyə çalışır - EKSKLÜZİV

    Region
    17:17

    AZAL "Leonardo" ilə radar sistemlərinin alınmasına dair müqavilə imzalayıb

    İnfrastruktur
    17:16
    Foto

    TDT-yə üzv dövlətlərin ədliyyə nazirlərinin 2-ci iclası Bakıda keçirilib

    Daxili siyasət
    17:11

    Rabitə naziri: "Azərbaycan və Malayziya ASEAN və MDB arasında rəqəmsal qapı rolunu oynaya bilər" - MÜSAHİBƏ

    İKT
    17:10

    Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan Yüksək Liqasının III turunda daha bir matç keçirilib

    Komanda
    16:51

    Azərbaycan Azıx mağarasında üç ölkə ilə birgə ekspedisiya aparır

    Daxili siyasət
    16:50

    Deputat: Sumqayıtda sənaye tullantılarının Xəzərə axması problemi tam həllini tapmayıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti