İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü

    Prezident İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    • 20 sentyabr, 2025
    • 00:06
    Prezident İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı paylaşım edib
    İlham Əliyev

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında 20 sentyabr - Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    Prezident İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı paylaşım edib

    İlham Əliyev Dövlət Suverenliyi Günü Azərbaycan Prezidenti
    Video
    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня государственного суверенитета

    Son xəbərlər

    00:56
    Video

    "Sonrakı həyatımız Xocalı, Quşçular, Malıbəyli faciəsi ilə bağlı oldu" - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    00:34
    Foto
    Video

    Bosfor boğazında iki gəmi toqquşub, xəsarət alanlar var

    Region
    00:06
    Video

    Prezident İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    00:02

    Bu gün Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə şəhərləri günüdür

    Daxili siyasət
    00:01

    Neftçilər Günü: Azərbaycanın enerji salnaməsinin şanlı səhifəsi

    Energetika
    00:00

    Bu gün Azərbaycanda Dövlət Suverenliyi günüdür

    Daxili siyasət
    23:55

    Estoniya Rusiyanın onun hava məkanını pozmasını NATO ilə müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    23:42

    Si Cinpin Trampı birtərəfli ticarət tədbirləri tətbiq etməməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    23:16

    Sudanda məscidə PUA zərbəsi nəticəsində 43 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti