Prezident İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı paylaşım edib
Daxili siyasət
- 20 sentyabr, 2025
- 00:06
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında 20 sentyabr - Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı paylaşım edib.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
