Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня государственного суверенитета

    Внутренняя политика
    • 20 сентября, 2025
    • 00:05
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своих официальных страницах в соцсетях публикацией по случаю 20 Сентября - Дня государственного суверенитета.

    Report представляет публикацию:

    Prezident İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı paylaşım edib

    Лента новостей