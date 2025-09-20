Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня государственного суверенитета
- 20 сентября, 2025
- 00:05
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своих официальных страницах в соцсетях публикацией по случаю 20 Сентября - Дня государственного суверенитета.
Report представляет публикацию:
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня государственного суверенитета
