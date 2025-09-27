Prezident İlham Əliyev Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib
Daxili siyasət
- 27 sentyabr, 2025
- 00:06
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sosial media hesablarında 27 sentyabr - Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
27 Sentyabr - Anım Günü pic.twitter.com/rawp9gOKd9— İlham Əliyev (@azpresident) September 26, 2025
Prezident İlham Əliyev Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib
Son xəbərlər
01:25
İtaliyanın XİN başçısı: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhü dəstəkləyirikXarici siyasət
01:06
Şahbaz Şərif: Tramp Asiyada müharibənin qarşısını aldıDigər ölkələr
01:00
Video
"Bizimlə dostluq edən erməniləri saqqallılar güllələyirdilər" - Qərbi Azərbaycan XronikasıDaxili siyasət
00:40
Pentaqon rəhbərinin təcili görüşə çağırdığı generallarla danışacağı mövzular açıqlanıbDigər ölkələr
00:24
Foto
Qubada baş verən yol qəzasında sürücü ölüb, daha bir nəfər xəsarət alıbHadisə
00:06
Foto
Video
Prezident İlham Əliyev Anım Günü ilə bağlı paylaşım edibDaxili siyasət
00:02
Foto
Mehriban Əliyeva Anım Günü ilə bağlı paylaşım edibDaxili siyasət
00:00
Azərbaycanda Anım GünüdürDaxili siyasət
23:44