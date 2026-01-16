Polis Akademiyası professor-müəllimlərin işə qəbulunu elan edir
Daxili siyasət
- 16 yanvar, 2026
- 10:07
Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Polis Akademiyasında professor-müəllim (mülki) heyəti və mütəxəssis vəzifələri üzrə vakant yerlərə işə qəbul aparılır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə DİN mətbuat xidməti məlumat yayıb.
O bildirib ki, Akademiyaya hüquqşünaslıq və ya informasiya təhlükəsizliyi sahəsi üzrə tam ali təhsili olan, yüksək bilik səviyyəsinə malik, elmi-pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan, Azərbaycan dilini sərbəst bilən vətəndaşlarımızın qəbulu elan edilir.
