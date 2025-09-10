İlham Əliyev DÇ-2026 “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal Qətər
    Daxili siyasət
    • 10 sentyabr, 2025
    • 10:42
    Ötən ay 1 856 əcnəbi Azərbaycanda müvəqqəti yaşamaq üçün müraciət edib

    Ötən ay 1 856 əcnəbi Azərbaycanda müvəqqəti yaşamaq üçün Dövlət Miqrasiya Xidmətinə (DMX) müraciət edib.

    Bu barədə "Report"a DMX-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, avqust ayında quruma 6 363 müraciət daxil olub:

    "Onlardan 1 856-sı müvəqqəti yaşama icazəsi, 111-i müvəqqəti olma müddətinin uzadılması, 523-ü vətəndaşlıq məsələləri, 838-i olduğu yer üzrə qeydiyyat, 415-i daimi yaşama icazəsi, 661-i iş icazəsi, 320-si inzibati xəta, 1639-u isə digər məsələlərlə bağlı olub".

    Dövlət Miqrasiya Xidməti DMX əcnəbi müvəqqəti yaşamaq icazəsi

