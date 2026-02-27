Ombudsmana müraciətlərin artmasının səbəbi açıqlanıb
Daxili siyasət
- 27 fevral, 2026
- 10:37
İnsan hüquqları üzrə müvəkkilə (ombudsman) müraciətlərin artmasının səbəblərindən biri onların ödənişsiz qəbul edilməsidir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Ombudsman Aparatının rəhbəri Aydın Səfixanlı Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin bugünkü iclasında ombudsmanın 2025-ci il üzrə məruzəsinin müzakirəsi zamanı deyib.
O qeyd edib ki, Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkili vətəndaşlara hər zaman pulsuz hüquqi yardım göstərir.
"Qeyd etmək istəyirəm ki, ombudsman məktəblərdə qidanın keyfiyyəti ilə əlaqədar monitorinq aparıb. Yaxın vaxtlarda bu barədə də məlumatlar ictimaiyyətə təqdim ediləcək", - A.Səfixanlı əlavə edib.
