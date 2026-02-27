İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Ombudsmana müraciətlərin artmasının səbəbi açıqlanıb

    Daxili siyasət
    • 27 fevral, 2026
    • 10:37
    Ombudsmana müraciətlərin artmasının səbəbi açıqlanıb

    İnsan hüquqları üzrə müvəkkilə (ombudsman) müraciətlərin artmasının səbəblərindən biri onların ödənişsiz qəbul edilməsidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ombudsman Aparatının rəhbəri Aydın Səfixanlı Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin bugünkü iclasında ombudsmanın 2025-ci il üzrə məruzəsinin müzakirəsi zamanı deyib.

    O qeyd edib ki, Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkili vətəndaşlara hər zaman pulsuz hüquqi yardım göstərir.

    "Qeyd etmək istəyirəm ki, ombudsman məktəblərdə qidanın keyfiyyəti ilə əlaqədar monitorinq aparıb. Yaxın vaxtlarda bu barədə də məlumatlar ictimaiyyətə təqdim ediləcək", - A.Səfixanlı əlavə edib.

    Ombudsman Milli Məclis Aydın Səfixanlı

    Son xəbərlər

    11:09

    AMB rəsmisi: "Kreditlə bağlı qərarlarda subyektivlik azalacaq" - MÜSAHİBƏ

    Maliyyə
    11:07

    Bakıda Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi ilə bağlı beynəlxalq elmi konfrans keçirilir

    Daxili siyasət
    11:01

    Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, gündəlikdə 9 məsələ var

    Milli Məclis
    11:00

    Azərbaycan millisinin daha bir boksçusu beynəlxalq turnirdə 1/4 finala yüksəlib

    Fərdi
    10:55

    Azərbaycan Dominikanı milli bayramı münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    10:55

    Tokayev və Vuçiç Astanada danışıqlar aparır

    Region
    10:51

    WUF13 Mərkəzi Rezervasiya Platforması təqdim edilib

    İnfrastruktur
    10:51

    Aydın Səfixanlı: Ombudsman təsisatı Ermənistanla sülh quruculuğu prosesində yaxından iştirak etməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    10:51
    Foto

    Prezident İlham Əliyevin Efiopiyanın Baş naziri ilə təkbətək görüşü olub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti