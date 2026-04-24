    Ombudsman növbəti qəbul keçirib

    Daxili siyasət
    • 24 aprel, 2026
    • 18:37
    Ombudsman növbəti qəbul keçirib

    Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Səbinə Əliyeva aprelin 23-24-də Bakı şəhərində növbəti qəbul keçirib.

    Bu barədə "Report"a Ombudsman Aparatından məlumat verilib.

    Vurğulanıb ki, Ombudsman müraciət etmiş şəxsləri fərdi qaydada qəbul edib, bəzi məsələlərin operativ həlli məqsədilə yerində zəruri tədbirlər görülüb. Araşdırma tələb edən digər məsələlərin nəzarətdə saxlanılacağı və mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun həll olunması istiqamətində aidiyyəti dövlət qurumlarına müraciət ediləcəyi bildirilib.

    Qəbul zamanı vətəndaşlara hüquqi məsləhətlər verilib, habelə müraciətlərə daha səmərəli və çevik şəkildə baxılması üçün Ombudsman Aparatında 24/7 rejimdə fəaliyyət göstərən "916" Çağrı Mərkəzi, elektron poçt ünvanları, poçt, faks, eləcə də sosial media platformaları vasitəsilə də müraciətlərin qəbul olunduğu diqqətə çatdırılıb.

    Ombudsman Qəbul

