İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Notariat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən namizədlərlə test imtahanı keçirilib

    Daxili siyasət
    • 14 noyabr, 2025
    • 15:21
    Notariat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən namizədlərlə test imtahanı keçirilib

    Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən əhaliyə göstərilən hüquqi xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması və notarius korpusunun peşəkar hüquqşünaslarla komplektləşdirilməsi məqsədilə ardıcıl tədbirlər davam etdirilir.

    "Report"un məlumatına görə, bu məqsədlə Ədliyyə Nazirliyinin İxtisas Komissiyası tərəfindən notariat fəaliyyəti ilə peşəkar şəkildə məşğul olmaq üçün şəhadətnamə almaq istəyən və "Notariat haqqında" Qanunun tələblərinə cavab verən ali hüquq təhsilli Azərbaycan Respublikası vətəndaşları üçün növbəti açıq müsabiqə elan olunub.

    Bu gün Dövlət İmtahan Mərkəzi ilə birgə kompüter vasitəsilə keçirilən müsabiqənin birinci mərhələsi – test imtahanında 280 namizəd iştirak edib. Test imtahanının nəticələri namizədlərə imtahanı yekunlaşdırdıqda dərhal təqdim olunub. Qanunvericiliyin tələbinə uyğun olaraq test imtahanından mümkün 90 balın 60-nı toplayan 119 namizəd uğur qazanaraq növbəti mərhələyə buraxılıb.

    İmtahan prosesini Ədliyyə nazirinin müavini, Nazirliyin İxtisas Komissiyasının sədri Abiddin Hüseynov, Komissiyanın digər üzvləri, Nazirlik yanında İctimai şuranın üzvləri, eləcə də vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri izləyiblər.

    Müsahibə mərhələsində uğur qazanan hüquqşünaslar Ədliyyə Akademiyasında icbari təlimə cəlb olunacaqlar və təlimin yekununda aparılan qiymətləndirmənin nəticəsinə əsasən onlara notariat fəaliyyəti ilə peşəkar şəkildə məşğul olmaq üçün şəhadətnamə veriləcək.

    Son xəbərlər

    15:41

    BTC kəməri ilə nəql edilən tranzit neftinin həcmi 24 %-dən çox azalıb

    Energetika
    15:35

    AYNA-nın "Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən operatorlar" altsistemi genişləndirilib

    İnfrastruktur
    15:34

    PFL "Karvan-Yevlax"a ev oyunlarını Yevlaxda keçirməyə icazə verib

    Futbol
    15:32

    Azərbaycanda fəxri adlara görə 4 mindən çox şəxsə təqaüd verilir

    Sosial müdafiə
    15:31

    Təhlükə potensiallı obyektlərlə bağlı Koordinasiya Komissiyasının tərkibi genişləndirilib

    İnfrastruktur
    15:29

    Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 2 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    15:28

    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli həndbol hakimləri təyinat alıblar

    Futbol
    15:28

    Azərbaycanda aqrar sektor 1 % böyüyüb

    ASK
    15:28

    "Azərsilah"ın Şirvandakı zavodunda qəza olub, bir nəfər ölüb - RƏSMİ

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti