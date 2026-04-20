Naxçıvanda III "Qərbi Azərbaycana Qayıdış" festival-konqresi keçiriləcək
- 20 aprel, 2026
- 16:57
Naxçıvanda iyunun 18-19-da III "Qərbi Azərbaycana Qayıdış" festival-konqres keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, ilk tədbiri Naxçıvan şəhərində, ikinci tədbiri isə Batabat yaylağı ərazisində baş tutan layihənin növbəti dayanacağı Ordubad şəhəri olacaq.
Konqres çərçivəsində alimlər, tədqiqatçılar və ictimai xadimlər Qərbi Azərbaycan həqiqətləri, tarixi irs və qayıdış perspektivləri ilə bağlı məruzələrlə çıxış edəcəklər. Proqramda panel müzakirələr və elmi təqdimatlar əsas yer tutur.
Festival hissəsində isə milli-mədəni dəyərləri əks etdirən təqdimatlar, incəsənət nümunələri nümayiş olunacaq və ictimai həmrəyliyə təşviq edən tədbirlər keçiriləcək.
Qeyd edək ki, "Qərbi Azərbaycana Qayıdış" Festival və Konqresi Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Səlahiyyətli Nümayəndəliyi, Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Universiteti və Qərbi Azərbaycan İcması tərəfindən birgə təşkil olunur.