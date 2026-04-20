İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Naxçıvanda III "Qərbi Azərbaycana Qayıdış" festival-konqresi keçiriləcək

    Daxili siyasət
    20 aprel, 2026
    16:57
    Naxçıvanda III Qərbi Azərbaycana Qayıdış festival-konqresi keçiriləcək

    Naxçıvanda iyunun 18-19-da III "Qərbi Azərbaycana Qayıdış" festival-konqres keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, ilk tədbiri Naxçıvan şəhərində, ikinci tədbiri isə Batabat yaylağı ərazisində baş tutan layihənin növbəti dayanacağı Ordubad şəhəri olacaq.

    Konqres çərçivəsində alimlər, tədqiqatçılar və ictimai xadimlər Qərbi Azərbaycan həqiqətləri, tarixi irs və qayıdış perspektivləri ilə bağlı məruzələrlə çıxış edəcəklər. Proqramda panel müzakirələr və elmi təqdimatlar əsas yer tutur.

    Festival hissəsində isə milli-mədəni dəyərləri əks etdirən təqdimatlar, incəsənət nümunələri nümayiş olunacaq və ictimai həmrəyliyə təşviq edən tədbirlər keçiriləcək.

    Qeyd edək ki, "Qərbi Azərbaycana Qayıdış" Festival və Konqresi Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Səlahiyyətli Nümayəndəliyi, Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Universiteti və Qərbi Azərbaycan İcması tərəfindən birgə təşkil olunur.

    В Нахчыване пройдет 3-й фестиваль-конгресс "Возвращение в Западный Азербайджан"
    Nakhchivan to host 'Return to Western Azerbaijan' event

