    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    В Нахчыване пройдет 3-й фестиваль-конгресс "Возвращение в Западный Азербайджан"

    В Нахчыване пройдет 3-й фестиваль-конгресс Возвращение в Западный Азербайджан

    В Нахчыванской Автономной Республике будет организован третий фестиваль-конгресс "Возвращение в Западный Азербайджан".

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, фестиваль пройдет 18-19 июня в Ордубаде при совместной организации полномочного представительства президента Азербайджана в Нахчыванской АР, Министерства науки и образования, Нахчыванского государственного университета и Общины Западного Азербайджана.

    В конгрессной части мероприятия ученые, исследователи и общественные деятели выступят с докладами о реалиях Западного Азербайджана, историческом наследии и перспективах возвращения.

    В фестивальной части будут представлены презентации, отражающие национально-культурные ценности, произведения искусства и дух единства.

    Община Западного Азербайджана Возвращение в Западный Азербайджан Нахчыванская Автономная Республика
    Naxçıvanda III "Qərbi Azərbaycana Qayıdış" festival-konqresi keçiriləcək
    Nakhchivan to host 'Return to Western Azerbaijan' event

