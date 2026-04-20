В Нахчыване пройдет 3-й фестиваль-конгресс "Возвращение в Западный Азербайджан"
Внутренняя политика
- 20 апреля, 2026
- 15:44
В Нахчыванской Автономной Республике будет организован третий фестиваль-конгресс "Возвращение в Западный Азербайджан".
Как сообщает нахчыванское бюро Report, фестиваль пройдет 18-19 июня в Ордубаде при совместной организации полномочного представительства президента Азербайджана в Нахчыванской АР, Министерства науки и образования, Нахчыванского государственного университета и Общины Западного Азербайджана.
В конгрессной части мероприятия ученые, исследователи и общественные деятели выступят с докладами о реалиях Западного Азербайджана, историческом наследии и перспективах возвращения.
В фестивальной части будут представлены презентации, отражающие национально-культурные ценности, произведения искусства и дух единства.
