Naxçıvanda əhalinin sayı artıb
Daxili siyasət
- 11 sentyabr, 2025
- 12:53
Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) əhalinin sayı artıb.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvan MR Statistika Komitəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, 1 avqust 2025-ci il tarixə muxtar respublikada əhalinin sayı bir il əvvələ nisbətən 2 min 58 nəfər və ya 0,4 faiz artaraq 471 min 911 nəfər olub.
Son xəbərlər
13:47
Ermənistan Azərbaycanın gəl hansı gələcək təhlükənin qarşısını almaq istəyini haqlı hesab edirRegion
13:44
Aqil Nəbiyev: "Gürcüstan millisini taktiki və texniki cəhətdən yaxşı oynadığımız üçün məğlub etdik"Futbol
13:38
Azərbaycanda daşınmaz əmlak çıxarışı EHİS üzərindən veriləcəkİKT
13:37
Foto
Şuşakəndə ilk köç baş tutub - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:36
Üç ölkənin XİN rəhbərləri Rusiyanın Polşaya hücumunu pisləyibDigər ölkələr
13:34
Azərbaycanda su tariflərinin diferensiallaşdırılması nəzərdə tutulur - EKSKLÜZİVMaliyyə
13:34
TDT Müsəlman Dini İdarələri Rəhbərləri Şurasına sədrlik Azərbaycana keçibDin
13:33
Naxçıvan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 42 %-dən çox artıbMaliyyə
13:28
Foto