İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Naxçıvan şəhərində "Suverenlik yürüşü" keçirilib

    Daxili siyasət
    • 18 sentyabr, 2025
    • 22:44
    Naxçıvan şəhərində Suverenlik yürüşü keçirilib

    Naxçıvan şəhərində Dövlət Suverenliyi Gününə həsr olunmuş yürüş keçirilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, yürüş "Konstitusiya və Suverenlik İli" çərçivəsində təşkil olunub.

    Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəliyinin təşəbbüsü, Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı və Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun dəstəyi ilə baş tutan yürüş Zəfər Parkından başlayaraq şəhərin mərkəzi meydanında yerləşən Heydər Əliyev Muzeyinin qarşısına qədər davam edib.

    Keçirilən yürüşdə Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyin və Naxçıvan Hərbi Kollecinin kursantları, tələbələr, gənclər, ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri və ictimaiyyət nümayəndələri fəal iştirak ediblər.

    Yürüş iştirakçıları Azərbaycan bayraqları ilə şəhərin mərkəzi küçələrində addımlayaraq dövlətin suverenliyi, müstəqilliyin qorunması və milli birliyin gücləndirilməsi istiqamətində həmrəylik nümayiş etdirib, şəhidlər və vətənpərvərlik haqqında şüarlar səsləndiriblər.

    Dövlət Suverenliyi Günü Heydər Əliyev Muzeyi Naxçıvan “Suverenlik yürüşü”

    Son xəbərlər

    22:57

    Çempionlar Liqası: Azərbaycanın minifutbol komandaları növbəti oyunlarını keçiriblər

    Futbol
    22:51

    BMT TŞ sentyabrın 23-də Qəzza və Ukrayna ilə bağlı iclaslar keçirəcək

    Digər ölkələr
    22:44
    Foto

    Naxçıvan şəhərində "Suverenlik yürüşü" keçirilib

    Daxili siyasət
    22:30

    Kurban Berdıyev "Turan Tovuz"un futbolçusuna forma hədiyyə edib

    Futbol
    22:21
    Foto

    Zeynəb Babayeva: Ümidvaram ki, "Hekayələrin səfirləri" sərgisi GWARP sığınacağına kömək edəcək

    Mədəniyyət
    22:18

    Azərbaycan millisinin futbolçusu əməliyyat olunub

    Futbol
    22:08

    "Fitch" ortamüddətli perspektivdə ABB-nin kredit portfelində mülayim artım gözləyir

    Maliyyə
    22:05

    "Qarabağ" Ramil Şeydayevi transfer etdiyini açıqlayıb

    Futbol
    21:58

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan sülh gündəmini irəlilətməyə sadiqdir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti