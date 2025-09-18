В Нахчыване прошло шествие по случаю Дня государственного суверенитета
В Нахчыване прошло шествие, приуроченное к 20 Сентября - Дню государственного суверенитета.
Как сообщает местное бюро Report, мероприятие было организовано Исполнительной властью Нахчывана по инициативе полномочного представительства президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике при поддержке Отдельной общевойсковой армии.
Шествие началось от Парка Победы и продолжилось до Музея Гейдара Алиева, расположенного на центральной площади города.
В шествии активно участвовали курсанты Военного лицея имени Гейдара Алиева и Нахчыванского военного колледжа, студенты, молодежь, учащиеся общеобразовательных школ и представители общественности.
Участники шествия, шагая с азербайджанскими флагами по центральным улицам города, скандируя лозунги о шехидах и патриотизме, продемонстрировали солидарность в деле защиты суверенитета и независимости государства, укрепления национального единства.