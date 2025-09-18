Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В Нахчыване прошло шествие по случаю Дня государственного суверенитета

    Внутренняя политика
    • 18 сентября, 2025
    • 23:27
    В Нахчыване прошло шествие по случаю Дня государственного суверенитета

    В Нахчыване прошло шествие, приуроченное к 20 Сентября - Дню государственного суверенитета.

    Как сообщает местное бюро Report, мероприятие было организовано Исполнительной властью Нахчывана по инициативе полномочного представительства президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике при поддержке Отдельной общевойсковой армии.

    Шествие началось от Парка Победы и продолжилось до Музея Гейдара Алиева, расположенного на центральной площади города.

    В шествии активно участвовали курсанты Военного лицея имени Гейдара Алиева и Нахчыванского военного колледжа, студенты, молодежь, учащиеся общеобразовательных школ и представители общественности.

    Участники шествия, шагая с азербайджанскими флагами по центральным улицам города, скандируя лозунги о шехидах и патриотизме, продемонстрировали солидарность в деле защиты суверенитета и независимости государства, укрепления национального единства.

    Фото
