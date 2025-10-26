İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Daxili siyasət
    • 26 oktyabr, 2025
    • 14:49
    Naxçıvan MR-nın ədliyyə orqanlarına qəbul imtahanı keçirilib.

    Bu barədə "Report"a DİM-dən bildirilib.

    İmtahan kompüterlər vasitəsilə elektron formada Naxçıvan şəhəri, M.T.Sidqi adına 4 nömrəli tam orta məktəbdə təşkil edilib.

    İmtahan saat 11:00-da başlanıb və 3 saat davam edib. Namizədlər imtahanı yekunlaşdırdıqda və ya imtahan üçün ayrılan vaxt başa çatdıqda nəticələrlə tanış olmaq imkanına malik olublar. Nəticələr həmçinin sabah gün ərzində DİM-in saytına yerləşdiriləcək.

    İmtahanda 10 nəfər iştirak edib. 9 namizəd müsabiqənin ikinci mərhələsinə – müsahibəyə buraxılıb.

    Naxçıvan ədliyyə orqanları Qəbul imtahanı

