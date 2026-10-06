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    Naxçıvan mədəniyyət nazirinə müavin təyin edilib

    Daxili siyasət
    • 06 oktyabr, 2026
    • 17:06
    Naxçıvan mədəniyyət nazirinə müavin təyin edilib

    Fazil Məmmədov Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) mədəniyyət nazirinin müavini vəzifəsinə təyin edilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, muxtar respublikanın Baş naziri Cabbar Musayev bununla bağlı sərəncam imzalayıb.

    F.Məmmədovu kollektivə C. Musayev təqdim edib.

    O, bu təyinatadək Naxçıvan MR Ali Məclisi Aparatı rəhbərinin müavini vəzifəsində çalışıb.

    Nazir müavini Yeni təyinat Naxçıvan Muxtar Respublikası
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