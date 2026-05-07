Mürsəl İbrahimov Biləsuvarda vətəndaşları qəbul edəcək
Daxili siyasət
- 07 may, 2026
- 10:22
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin (SHXÇDX) rəisi general-mayor Mürsəl İbrahimov Biləsuvar rayonunda vətəndaş qəbulu keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, qəbul mayın 22-si saat 10:00-a planlaşdırılıb.
Vətəndaş qəbulu Biləsuvarda, Heydər Əliyev Mərkəzində baş tutacaq.
Xidmət rəisi Biləsuvar, Lənkəran, Masallı, Astara, Lerik, Cəlilabad, Yardımlı şəhər və rayonlarında qeydiyyatda olan vətəndaşları qəbul edəcək.
