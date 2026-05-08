İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Naxçıvanda Heydər Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş şahmat turnirinin qalibləri bəlli olub

    Fərdi
    • 08 may, 2026
    • 16:02
    Naxçıvanda Heydər Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş şahmat turnirinin qalibləri bəlli olub

    Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümü ilə əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən silsilə idman tədbirləri keçirilir.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu münasibətlə təşkil olunmuş şahmat üzrə muxtar respublika birinciliyi mayın 8-də başa çatıb.

    Naxçıvan Şahmat Mərkəzində ikigünlük mübarizənin ardından mükafatçılar bəlli olub. Qadınlar və kişilər kateqoriyaları üzrə ilk üç yerin sahiblərinə diplom və medallar, həvəsləndirici yer sahiblərinə isə fəxri fərman təqdim olunub.

    Ümumilikdə 60 şahmatçının iştirak etdiyi və İsveçrə sistemi üzrə 7 turdan ibarət yarışda qadınlar arasında Nigar Qənbərli (4 xal), kişilərdə isə Hüseyn Qənbərli (6,5 xal) birinci yerə sahib çıxıblar. Nağı Əsgərli (6 xal) və Zümrüd Ələkbərli (4 xal) ikinci olublar. Rüstəm Hüseynovla (6 xal) Xanım Rzayeva (3,5 xal) ) yarışı üçüncü sırada tamamlayıblar.

    Naxçıvanda Heydər Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş şahmat turnirinin qalibləri bəlli olub
    Naxçıvanda Heydər Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş şahmat turnirinin qalibləri bəlli olub
    Naxçıvanda Heydər Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş şahmat turnirinin qalibləri bəlli olub
    Naxçıvanda Heydər Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş şahmat turnirinin qalibləri bəlli olub
    Naxçıvanda Heydər Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş şahmat turnirinin qalibləri bəlli olub
    Naxçıvanda Heydər Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş şahmat turnirinin qalibləri bəlli olub
    Naxçıvanda Heydər Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş şahmat turnirinin qalibləri bəlli olub

    Heydər Əliyev Nigar Qənbərli Hüseyn Qənbərli Naxçıvan Şahmat Mərkəzi

    Son xəbərlər

    17:12

    İndoneziya səfiri Sumqayıtda əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:12
    Foto

    Read Qasımov Bakıda vətəndaşları qəbul edib

    İnfrastruktur
    17:01
    Foto

    İqtisadi Şuranın iclasında turizmin inkişafına dair qərarlar qəbul olunub

    Turizm
    16:55

    Mirsalam Qənbərov: Yeni qəsəbə salınır, lakin kanalizasiya sistemi düzgün qurulmur

    Ekologiya
    16:54

    İkinci Dünya müharibəsi iştirakçılarına birdəfəlik maddi yardım ödənilib

    Sosial müdafiə
    16:53

    Fransada məhkəmə antifaşistlərin yürüşlərinə qadağa qoyub

    Digər ölkələr
    16:51

    "Böyük Dəbilqə": Azərbaycan cüdoçuları ilk günü medalsız başa vurublar - YENİLƏNİB

    Fərdi
    16:48

    AFFA İntizam Komitəsi I Liqa klublarının futbolçularını diskvalifikasiya edib

    Futbol
    16:46

    Azərbaycanda ödəniş kartları ilə fırıldaqçılıq hallarının sayı kəskin artıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti