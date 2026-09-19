İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri
    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    Muğla bələdiyyəsinin sədri: Azərbaycanın yerli idarəetmə nümayəndələri ilə mütəmadi əlaqələrimiz var

    Daxili siyasət
    • 19 sentyabr, 2026
    • 16:55
    Muğla bələdiyyəsinin sədri: Azərbaycanın yerli idarəetmə nümayəndələri ilə mütəmadi əlaqələrimiz var

    Muğla bələdiyyəsi Azərbaycanın yerli idarəetmə nümayəndələri ilə mütəmadi əlaqələr qurur.

    Bunu "Report"un Türkiyə bürosuna açıqlamasında COP-31-ə hazırlıq çərçivəsində Ankarada keçirilən "Ətraf Mühit və Kommunikasiya Zirvəsi" mövzulu beynəlxalq konfransa qatılan Muğla Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri Ahmet Aras deyib.

    O bildirib ki, Muğlanın 13 rayonu arasında xüsusilə seçilən Bodrum azərbaycanlıların ən çox sevdiyi istirahət bölgəsidir:

    "Azərbaycanın Türkiyədəki Səfirlik nümayəndəliyi ilə, bələdiyyə nümayəndə heyətləri ilə rəsmi görüşlər keçirilərək ölkəmizlə birgə mədəni, turizm və yerli idarəetmə layihələri çərçivəsində tərəfdaşlıq imkanları, qardaş şəhər münasibətlərini müzakirə edirik".

    Ahmet Aras deyib ki, bundan başqa Bakıda keçirilən irimiqyaslı beynəlxalq tədbirlərdə, o cümlədən COP-29 İqlim Sammitində iştirak edib. Azərbaycanlı tərəfdaşları və müxtəlif yerli idarəetmə nümayəndələri ilə əlaqələri gücləndirmək üçün də görüşlər keçirib.

    Qeyd edək ki, Ankara Antalyada keçiriləcək COP-31 qlobal iqlim sammitinə hazırlıq, dialoq və maarifləndirmə tədbirlərinə ev sahibliyi edir.

    Tədbirdə dövlət sektorunun, yerli hökumətlərin və medianın nümayəndələrinin iştirakı ilə iqlim böhranıyla mübarizədə şəhərlərin rolu və iqlim diplomatiyası müzakirə edilib.

    Muğlanın iqlim mühafizəsi səylərindən bəhs edən Ahmet Aras bildirib ki, rəhbərlik etdiyi bələdiyyənin təşkilatçılığı ilə COP-31 çərçivəsində 28-30 sentyabr tarixlərində Muğla Aralıq dənizi İqlim Zirvəsi keçiriləcək.

    COP31 Muğla bələdiyyəsi

    Son xəbərlər

    00:09

    Qətərli nazir ABŞ-nin Hörmüz boğazının gələcəyi ilə bağlı açıqlamasını yanlış adlandırıb

    Digər ölkələr
    23:43

    "WSJ": ABŞ BCM-ə qarşı yeni genişmiqyaslı sanksiyalar tətbiq etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    23:29

    Nigeriyada silahlı hücumlar nəticəsində 9 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    23:07

    Zelenski və Tramp Nyu-Yorkda görüşəcəklər

    Digər ölkələr
    22:50

    Amazoniyada demensiyaya dözümlü insanlar aşkar edilib

    Maraqlı
    22:34

    Hakim partiya Rusiya Dövlət Dumasına seçkilərdə 57%-dən çox səs toplayır

    Region
    22:15

    Göygöldə kişi həyat yoldaşını qətlə yetirib

    Hadisə
    22:03

    "Naftogaz" və MOL Group Ukrayna üçün Macarıstanda yanacaq saxlama terminalı tikəcək

    Digər ölkələr
    21:33
    Foto

    Məmmədəli Mehdiyev cüdo üzrə veteranlar arasında dünya çempionu olub

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti