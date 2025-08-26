Haqqımızda

Minsk qrupunun ləğvi ilə bağlı ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinə müraciət ünvanlanıb ATƏT-in Minsk qrupunun və əlavə strukturlarının bağlanması ilə bağlı ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinə müraciət ünvanlanıb.
Daxili siyasət
26 avqust 2025 15:36
ATƏT-in Minsk qrupunun və əlavə strukturlarının ləğvi ilə bağlı təşkilatın fəaliyyətdə olan sədrinə birgə müraciət əsasında irəli sürülmüş ATƏT Nazirlər Şurasının qərar layihəsi iştirakçı dövlətləri arasında yayılıb.

"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Nazirlər Kabinetində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Vaşinqton səfərinə həsr olunan xüsusi iclasda çıxışı zamanı deyib.

Nazir qeyd edib ki, iştiakçı dövlətlər qərarın qəbulu üçün lazımı prosedurları dəstəkləməyə çağırılıb:

"Qərarın sentyabrın 1-də qəbulu gözlənilir".

