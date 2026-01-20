Mikayıl Cabbarov 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib
- 20 yanvar, 2026
- 09:18
Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov sosial media hesabında 20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub:
"20 Yanvar hadisələri xalqımızın azadlıq uğrunda mübarizliyini və sarsılmaz iradəsini dünyaya nümayiş etdirdi. Ümumxalq Hüzn Günündə şəhidlərimizin əziz xatirəsini dərin ehtiramla anırıq".
20 Yanvar hadisələri xalqımızın azadlıq uğrunda mübarizliyini və sarsılmaz iradəsini dünyaya nümayiş etdirdi. Ümumxalq Hüzn Günündə şəhidlərimizin əziz xatirəsini dərin ehtiramla anırıq.#20yanvar #ÜmumxalqHüznGünü pic.twitter.com/X22BsYM1Je— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) January 20, 2026
Mikayıl Cabbarov 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib
