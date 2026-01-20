İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Mikayıl Cabbarov 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    • 20 yanvar, 2026
    • 09:18
    Mikayıl Cabbarov 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov sosial media hesabında 20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub:

    "20 Yanvar hadisələri xalqımızın azadlıq uğrunda mübarizliyini və sarsılmaz iradəsini dünyaya nümayiş etdirdi. Ümumxalq Hüzn Günündə şəhidlərimizin əziz xatirəsini dərin ehtiramla anırıq".

