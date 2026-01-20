Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Микаил Джаббаров поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января

    Внутренняя политика
    • 20 января, 2026
    • 09:24
    Микаил Джаббаров поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января

    Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров опубликовал пост в своих социальных сетях в связи с 36-й годовщиной трагедии 20 Января.

    Как сообщает Report, в публикации говорится:

    "События 20 Января продемонстрировали миру борьбу нашего народа за свободу и его несокрушимую волю. В День всенародной скорби мы с глубоким уважением чтим светлую память наших шехидов".

    Микаил Джаббаров День всенародной скорби Черный Январь шехиды
    Mikayıl Cabbarov 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib
    Mikayil Jabbarov shares post on anniversary of January 20 tragedy

