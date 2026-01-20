Микаил Джаббаров поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января
- 20 января, 2026
- 09:24
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров опубликовал пост в своих социальных сетях в связи с 36-й годовщиной трагедии 20 Января.
Как сообщает Report, в публикации говорится:
"События 20 Января продемонстрировали миру борьбу нашего народа за свободу и его несокрушимую волю. В День всенародной скорби мы с глубоким уважением чтим светлую память наших шехидов".
January 20 remains a symbol of the courage and resilience demonstrated by our people in their struggle for freedom. On this National Mourning Day, we respectfully honor the memory of our martyrs.#January20 #MourningDay pic.twitter.com/qAeubRlPJH— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) January 20, 2026
