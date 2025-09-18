İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Naxçıvanda Memar Əcəminin abidəsi ucaldılacaq

    Daxili siyasət
    • 18 sentyabr, 2025
    • 16:23
    Naxçıvanda Memar Əcəminin abidəsi ucaldılacaq

    Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda Memar Əcəminin adibəsinin ucaldılması ilə bağlı Sərəncam imzalayıb.

    "Report"un məlumatına görə, dövlət başçısnın imzaladığı sənədə əsasən, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi ilə birlikdə Əcəmi Naxçıvaninin abidəsinin ucaldılması ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etməlidir.

    İlham Əliyev memar Əcəmi Naxçıvan
    В Нахчыване установят памятник архитектору Аджеми Нахчывани

