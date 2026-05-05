Meloninin Bakıya səfəri Azərbaycan-İtaliya münasibətlərinin inkişafında mühüm mərhələdir - RƏY
- 05 may, 2026
İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Corcia Meloninin Bakıya səfəri Azərbaycan-İtaliya münasibətlərinin inkişafında mühüm mərhələ kimi qiymətləndirilə bilər.
Bu fikirləri "Report"a açıqlamasında Azərbaycan-İtaliya parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Azər Kərimli deyib.
O bildirib ki, səfərlə bağlı Prezident İlham Əliyevin verdiyi bəyanat siyasi, iqtisadi, enerji, hərbi-texniki və humanitar sahələri əhatə edən çoxşaxəli strateji əməkdaşlığın mahiyyətini və perspektivlərini ümumiləşdirir.
Millət vəkili qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyev 2014 və 2020-ci illərdə imzalanmış strateji tərəfdaşlıq bəyannamələrini ikitərəfli münasibətlərin əsas sütunu kimi təqdim edir:
"Həmin sənədlər formal diplomatik akt olmaqdan daha çox, əlaqələrin mahiyyətini, inkişaf istiqamətlərini və qarşılıqlı öhdəlikləri müəyyən edən siyasi çərçivə rolunu oynayır. Prezidentin ifadə etdiyi kimi, sənədlərdə "təsbit edilmiş məsələlər bu gün həyatda da öz əksini tapır". Bu fikir tərəflər arasında əldə olunmuş razılaşmaların praktik müstəvidə ardıcıl şəkildə həyata keçirildiyini göstərir.
Diplomatik baxımdan diqqət çəkən məqamlardan biri də Corcia Meloninin Ermənistandan birbaşa Azərbaycana gəlməsinin xüsusi vurğulanmasıdır. Prezident bu addımı "xüsusi rəmzi məna" daşıyan və Azərbaycana göstərilən hörmətin ifadəsi kimi dəyərləndirir. Bu vurğu regional siyasi kontekstdə Bakının öz strateji çəkisini və siyasi nüfuzunu açıq şəkildə nümayiş etdirdiyini göstərir".
Deputat vurğulayıb ki, ölkələrimiz arasında iqtisadi əməkdaşlığın miqyası konkret statistik göstəricilər vasitəsilə təqdim olunur:
"İtaliyanın Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşı olması, 2025-ci ildə ikitərəfli ticarət dövriyyəsinin 12 milyard dollara çatması, eləcə də Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun son illərdə İtaliya iqtisadiyyatına təxminən 3 milyard dollar investisiya yatırması münasibətlərin dərinliyini nümayiş etdirən əsas faktorlardır".
A. Kərimlinin sözlərinə görə, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən layihələr də ayrıca diqqət çəkir. İtaliya şirkətlərinin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 23 layihədə iştirak etməsi Azərbaycanın bərpa və yenidənqurma siyasətinin beynəlxalq biznes üçün cəlbedici platformaya çevrildiyini göstərən mühüm göstəricidir:
"Enerji məsələləri bəyanatın əsas istiqamətlərindən biridir. Prezident İlham Əliyevin açıqladığı rəqəmlərə görə, Azərbaycanın 2025-ci ildə ixrac etdiyi 25 milyard kubmetr təbii qazın 9,5 milyard kubmetri İtaliya bazarına yönəldilib. Bu göstərici Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynadığını və İtaliyanın enerji təminatında strateji tərəfdaş mövqeyinə malik olduğunu nümayiş etdirir".
Prezidentin bəyanatında "yeni əməkdaşlıq sahəsi" kimi təqdim olunan hərbi-texniki əməkdaşlığı diqqətə çatdıran deputatın fikrincə, görüşün ən diqqətçəkən istiqamətlərindən biri məhz budur. Azər Kərimli bildirib ki, burada söhbət yalnız silah alqı-satqısından deyil, birgə layihələrin həyata keçirilməsindən, ortaq istehsalın təşkilindən və texnologiya transferindən gedir:
"İtaliya texnologiyası ilə Azərbaycan maliyyə və istehsal imkanlarının birləşdirilməsi Azərbaycanın müdafiə sənayesinin inkişafına yönəlmiş müasir əməkdaşlıq modelini əks etdirir. Prezidentin bu istiqaməti "ümidverici" kimi xarakterizə etməsi göstərir ki, hərbi-texniki sahə gələcəkdə strateji tərəfdaşlığın mühüm dayaqlarından birinə çevrilə bilər.
Deputat onu da əlavə edib ki, Prezident İlham Əliyevin bəyanatı Azərbaycan–İtaliya münasibətlərinin strateji mahiyyətini aydın şəkildə ortaya qoyur:
"Bəyanatın strukturunda siyasi çərçivədən iqtisadi əməkdaşlığa, enerji təhlükəsizliyindən hərbi-texniki tərəfdaşlığa, oradan isə humanitar əlaqələrə doğru məntiqi ardıcıllıq müşahidə olunur. Bu isə münasibətlərin sistemli və uzunmüddətli strateji xarakter daşıdığını göstərir.
Corcia Meloninin Ermənistandan birbaşa Azərbaycana gəlməsinə verilən xüsusi vurğu Bakının regional siyasi kontekstdə artan nüfuzunu və strateji əhəmiyyətini ifadə edir. Ticarət dövriyyəsi, enerji əməkdaşlığı, investisiya həcmi və İtaliya şirkətlərinin Azərbaycandakı fəaliyyəti münasibətlərin yalnız siyasi bəyanatlar üzərində deyil, real iqtisadi və strateji maraqlar əsasında inkişaf etdiyini sübut edir.
Mahiyyət etibarilə, Prezident İlham Əliyevin bəyanatı Azərbaycanın Avropanın aparıcı dövlətlərindən biri olan İtaliya ilə münasibətlərini siyasi, iqtisadi, enerji, texnoloji və humanitar istiqamətləri birləşdirən çoxqatlı strateji tərəfdaşlıq modeli əsasında inkişaf etdirməkdə qətiyyətli olduğunu nümayiş etdirir".