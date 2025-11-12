Mehriban Əliyeva Konstitusiya Günü ilə bağlı paylaşım edib
Daxili siyasət
- 12 noyabr, 2025
- 09:00
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi instaqram hesabında 12 Noyabr – Konstitusiya Günü ilə bağlı paylaşım edib.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
