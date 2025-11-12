İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Mehriban Əliyeva Konstitusiya Günü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    • 12 noyabr, 2025
    • 09:00
    Mehriban Əliyeva Konstitusiya Günü ilə bağlı paylaşım edib
    Mehriban Əliyeva

    Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi instaqram hesabında 12 Noyabr – Konstitusiya Günü ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    Mehriban Əliyeva konstitusiya Azərbaycan
    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Конституции Азербайджана
    Mehriban Aliyeva shares post on occasion of Constitution Day of Azerbaijan

