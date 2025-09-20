Mehriban Əliyeva Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı paylaşım edib

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    • 20 sentyabr, 2025
    • 11:14
    Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında 20 Sentyabr - Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report"un məlumatına görə, paylaşımda deyilir:

    "Qoy qəhrəman əsgər və zabitlərimizin, şəhidlərimizin qanı bahasına əldə edilmiş ərazi bütövlüyümüz, suverenliyimiz əbədi olsun!"

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня государственного суверенитета
    First Vice-President of Azerbaijan Mehriban Aliyeva shares post on State Sovereignty Day

