Mehriban Əliyeva Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı paylaşım edib
Daxili siyasət
- 20 sentyabr, 2025
- 11:14
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında 20 Sentyabr - Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı paylaşım edib.
"Report"un məlumatına görə, paylaşımda deyilir:
"Qoy qəhrəman əsgər və zabitlərimizin, şəhidlərimizin qanı bahasına əldə edilmiş ərazi bütövlüyümüz, suverenliyimiz əbədi olsun!"
