Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня государственного суверенитета
Внутренняя политика
- 20 сентября, 2025
- 11:13
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своих страницах в соцсетях публикацией по случаю 20 Сентября - Дня государственного суверенитета.
Report представляет публикацию:
#20Sentyabr #DövlətSuverenliyiGünü pic.twitter.com/uyQ5KevWOj— Mehriban Aliyeva (@1VicePresident) September 20, 2025
