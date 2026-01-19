Mehriban Əliyeva 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib
Daxili siyasət
- 19 yanvar, 2026
- 23:10
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında 20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub:
"20 Yanvar faciəsinin günahsız qurbanlarının əziz xatirəsini ehtiramla yad edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin!"
