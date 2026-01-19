Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Внутренняя политика
    • 19 января, 2026
    • 23:18
    Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с 36-й годовщиной трагедии 20 Января.

    Как передает Report, в публикации говорится:

    "С уважением чту светлую память невинных жертв трагедии 20 Января. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!".

