Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января
Внутренняя политика
- 19 января, 2026
- 23:18
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с 36-й годовщиной трагедии 20 Января.
Как передает Report, в публикации говорится:
"С уважением чту светлую память невинных жертв трагедии 20 Января. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!".
