Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с 36-й годовщиной трагедии 20 Января.

Как передает Report, в публикации говорится:

"С уважением чту светлую память невинных жертв трагедии 20 Января. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!".