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    Kəmaləddin Heydərovun Cəlilabaddakı vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişib

    Daxili siyasət
    • 23 sentyabr, 2026
    • 14:15
    Kəmaləddin Heydərovun Cəlilabaddakı vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişib
    Kəmaləddin Heydərov

    Fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərovun sentyabrın 25-də Cəlilabad şəhərində keçirilməsi nəzərdə tutulan vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, qəbulun keçiriləcəyi tarix barədə əlavə məlumat veriləcək.

    Kəmaləddin Heydərov Vətəndaş qəbulu Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Cəlilabad
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