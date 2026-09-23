Kəmaləddin Heydərovun Cəlilabaddakı vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişib
Daxili siyasət
- 23 sentyabr, 2026
- 14:15
Fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərovun sentyabrın 25-də Cəlilabad şəhərində keçirilməsi nəzərdə tutulan vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, qəbulun keçiriləcəyi tarix barədə əlavə məlumat veriləcək.
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