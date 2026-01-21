Kəmaləddin Heydərovun Ağdamdakı vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişib
Fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərovun yanvarın 23-də Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsində keçirilməsi nəzərdə tutulan vətəndaşların qəbulunun vaxtı dəyişib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, qəbulun keçiriləcəyi tarix barədə əlavə məlumat veriləcək.
