    Kəmaləddin Heydərovun Ağdamdakı vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişib

    Daxili siyasət
    21 yanvar, 2026
    • 12:58
    Kəmaləddin Heydərovun Ağdamdakı vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişib
    Fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərovun yanvarın 23-də Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsində keçirilməsi nəzərdə tutulan vətəndaşların qəbulunun vaxtı dəyişib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, qəbulun keçiriləcəyi tarix barədə əlavə məlumat veriləcək.

