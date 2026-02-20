İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Kəmalə Abıyeva: Rəqəmsallaşmadan sonra kommersiya mübahisələrinə müraciətlər artıb

    Daxili siyasət
    • 20 fevral, 2026
    • 12:15
    Kəmalə Abıyeva: Rəqəmsallaşmadan sonra kommersiya mübahisələrinə müraciətlər artıb

    Rəqəmsallaşma prosesi nəticəsində kommersiya mübahisələrinə müraciətlər artıb, işə baxılma işləri sürətlənib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ali Məhkəmənin Kommersiya Kollegiyasının sədri Kəmalə Abıyeva Azərbaycan Hakimlərinin II Forumunda deyib.

    Onun sözlərinə görə, kommersiya proseslərinin daha tez baxılması sahibkarlar üçün olduqca önəmlidir:

    "Müvafiq qanunvericiliyə edilən dəyişikliklə kommersiya icraatında rəqəmsallaşma nəticəsində proseslər sürətlənib. Artıq sahibkarlıq subyektləri asanlıqla məhkəmələrə müraciət edə bilirlər. Artıq sübut sənədlər də müasirləşdirilib. Əvvəllər mütləq sübut sənədlər təqdim edilməli idi. Elektron icraatdan sonra isə elektron kabinetlərə təqdim edilən sübutlar qəbul edilir. Yalnız istisna hallarda sənəd formasında istənilən bilər. Elektronlaşmış sübutlar kommersiya mübahisələrinə İstifadə edilir. Həmçinin xərclərə, resursların optimallaşdırılmasına nail olunub".

    Sədr qeyd edib ki, elektron məhkəmə sistemində süni intellektin tətbiqi də imkanları daha da genişləndirəcək:

    "Elektronlaşma prosesi gedirsə, kağız daşıyıcıları azaltmalıyıq. Kağız daşıyıcıdan hazırda tam imtina etsək müəyyən problemlər olacaq".

    Son xəbərlər

    12:28

    Florida ştatının qanunvericiləri hava limanının adının Trampın şərəfinə dəyişdirilməsini təsdiqləyib

    Maraqlı
    12:24

    Nazir müavini: "Azərbaycan biometrik rəqəmsal imza tətbiq edən azsaylı ölkələrdən biridir"

    İKT
    12:23

    Yasamalda şirkətin anbarından 10 min manatlıq oğurluq olub

    Din
    12:22

    Azərbaycanda mülki və inzibati işlər tam elektronlaşdırılacaq

    Daxili siyasət
    12:19
    Foto

    Bakıda Azərbaycan Hakimlərinin II Forumu keçirilir - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:19
    Foto

    Bərdədə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Qurban Göyüşovla vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    12:17

    İlham Əliyevin sosial media hesablarında Sülh Şurasının ilk iclasında iştirakı ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Xarici siyasət
    12:17

    Elmin Məmmədov: "Yeni texnologiyalar ənənəvi sektorları üç dəfə üstələyir"

    İKT
    12:15

    Kəmalə Abıyeva: Rəqəmsallaşmadan sonra kommersiya mübahisələrinə müraciətlər artıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti