Keçmiş məcburi köçkün: Yuxularımda Ağdama gedirdim, qayıtmaq istəmirdim
Daxili siyasət
- 24 aprel, 2026
- 06:24
"Report" xəbər verir ki, bu sözləri bu gün Ağdam şəhərinə qayıdan keçmiş məcburi köçkün Zəminə Kazımova deyib.
"Ağdamdan çıxanda 45, indi 78 yaşım var. Çox xoşbəxtəm, yurd həsrəti sona çatdı. Artıq köçkünlük həyatımız bitir, bundan sonra doğma Ağdamda, öz evimizdə yaşayacağıq. Bu günü bizə bəxş edən Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevə, qəhrəman Ordumuza sonsuz minnətdarlığımı bildirirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin", - deyə o əlavə edib.
Son xəbərlər
20:42
Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdırRegion
20:36
Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmürDigər ölkələr
20:34
Azərbaycanın qadın güləşçisi Jalə Əliyeva Avropa çempionatında bürünc medal qazanıbFərdi
20:26
"Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıbFutbol
20:25
CNN: Tramp Uitkoff və Kuşneri İranla danışıqlar üçün Pakistana göndərirDigər ölkələr
20:20
Azərbaycan və Lüksemburq Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr olubXarici siyasət
20:20
Avropa liderləri Mertsin Ukraynanın Aİ-yə "aralıq inteqrasiyası"ı təklifini dəstəkləyibDigər ölkələr
20:12
Xankəndidə şəhərdaxili avtobus marşrutları fəaliyyətə başlayırİnfrastruktur
20:08