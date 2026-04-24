    Бывшая вынужденная переселенка: Во сне я не раз возвращалась в Агдам и не хотела уезжать обратно

    Внутренняя политика
    • 24 апреля, 2026
    • 07:29
    Во сне я часто оказывалась в Агдаме и не хотела оттуда возвращаться.

    Как сообщает Report, об этом сказала бывшая вынужденная переселенка Зямина Кязымова, которая сегодня возвращается в город Агдам.

    "Когда мы покидали Агдам, мне было 45 лет, сейчас мне 78. Я очень счастлива: тоска по родной земле наконец осталась позади. Наша жизнь в статусе переселенцев завершается, отныне мы будем жить в родном Агдаме, в собственном доме. За этот день я выражаю безграничную благодарность Победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и нашей героической армии. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов", - сказала она.

    Бывшие вынужденные переселенцы Великое возвращение Агдамский район
    Keçmiş məcburi köçkün: Yuxularımda Ağdama gedirdim, qayıtmaq istəmirdim

