Бывшая вынужденная переселенка: Во сне я не раз возвращалась в Агдам и не хотела уезжать обратно
Внутренняя политика
- 24 апреля, 2026
- 07:29
Во сне я часто оказывалась в Агдаме и не хотела оттуда возвращаться.
Как сообщает Report, об этом сказала бывшая вынужденная переселенка Зямина Кязымова, которая сегодня возвращается в город Агдам.
"Когда мы покидали Агдам, мне было 45 лет, сейчас мне 78. Я очень счастлива: тоска по родной земле наконец осталась позади. Наша жизнь в статусе переселенцев завершается, отныне мы будем жить в родном Агдаме, в собственном доме. За этот день я выражаю безграничную благодарность Победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и нашей героической армии. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов", - сказала она.
Последние новости
